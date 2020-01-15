«Ужасно сильный хлопок». Очевидица рассказала о ЧП в жилом доме в Уфе

Жительница из Уфы Оксана живет рядом с домом, где произошел хлопок газа. Она рассказала «360» о том, что видела и слышала в момент ЧП.

«Где-то это в 06:30 было. Проснулись мы от того, что услышали ужасно сильный хлопок. Выглянули из окошка, увидели как пар какой-то шел. Потом услышали сирены, тут МЧС, спасатели, полиция, скорая помощь, пожарники все подъехали. На данный момент тут оцепление, действует пожарная служба», — заявила она.

Женщина добавила, что сейчас на улице стоит много людей.

Рано утром 15 января в жилом доме на улице Пекинская в Уфе раздался хлопок газа. В результате этого в здании рухнул потолок, три человека пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительным данным, из дома эвакуировали 28 человек. На месте работают 40 спасателей и 11 единиц техники. Специалисты разбирали завалы. В пресс-службе МЧС по региону «360» рассказали, что под обрушившимися конструкциями людей нет. Все работы уже завершены. Сейчас экстренные службы осматривают здание.

«Пункт временного размещения организован в чрезвычайном фонде Уфы по адресу: улица Проспект Октября, дом 20», — добавил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.