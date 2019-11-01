Уволенного Медведевым генерала задержали за подготовку убийства

Мужчин обвинили в заказном убийстве бизнесмена в Уфе Подробнее

По данным следствия, отставной генерал сейчас работает директором одного из санаториев Кисловодска. Туривненко решил организовать убийство гражданской жены своего умершего брата, чтобы завладеть долями в фирмах, перешедших по наследству племяннику. Как полагал Туривненко, женщина имеет сильное влияние на сына и могла бы помешать осуществлению задуманного им плана, уточнили в ведомстве.

Для того чтобы расправиться с женщиной, Туривненко привлек своего знакомого, пообещав ему за это миллион рублей в качестве вознаграждения. Однако мужчина обратился к правоохранителям.

Дальше, действуя уже под контролем сотрудников полиции, мужчина получил от заказчика 150 тысяч рублей для покупки огнестрельного оружия. После этого, сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге.

Туривненко получил в качестве доказательства о «сделанной» работе фотографии. Он был задержан правоохранителями в момент передачи оставшейся суммы «исполнителю» его заказа.

Генерал-майор милиции Александр Туривненко был освобожден от должности начальника Западного управления внутренних дел на транспорте указом президента России Дмитрия Медведева от 31 июля 2010 года.