«Увидела, что там Будда»: против женщины с кувалдой завели дело о вандализме

Полицейские задержали женщину, которая пыталась уничтожить буддистскую ступу «Бодхи» под Красноярском. На нее завели уголовное дело о вандализме. Теперь жительнице грозит срок до трех лет.

«Я не знаю, как это сооружение называется. Я увидела, что там есть Будда, что это стоит возле моей деревни Сухая <…> Я разбила стекло, вытащила статуэтку и убрала ее оттуда вниз, скинула ее», — рассказала женщина во время допроса в полиции.

Она добавила, что несколько раз ударила по буддийской ступе кувалдой в шесть килограммов. Свою вину жительница деревни признала.

«Я признаю полностью, я признаю, что нанесла повреждения <…> Я просто хочу обратиться ко всем людям. Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила своими действиями», — сказала она.

Женщину задержали 14 апреля в Красноярском крае за повреждения религиозного монумента. На нее завели уголовное дело по статье о вандализме. «Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранители провели допрос и назначили необходимые экспертизы. Сейчас они продолжают расследование дела.

Женщину, когда она била кувалдой по ступе, заметил один из местных рабочих. Мужчина записал все происходящее на видео, остановил вандалку и вызвал полицию. К моменту приезда правоохранителей, женщина уже скрылась.