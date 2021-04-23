Утверждено обвинительное заключение «обнальщикам» из Санкт-Петербурга. Видео

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, организованная группа из девяти местных жителей занимались незаконной банковской деятельностью. Они получили прибыль в размере 199 миллионов рублей.

Следователи сумели собрать доказательства того, что обвиняемые с марта 2015 года по декабрь 2017 года без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных организаций. Доход от незаконной деятельности превысил 199 миллионов рублей.

«В ходе обыска по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены наличные денежные средства в размере более одного миллиарда рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро, полученные соучастниками в результате преступной деятельности», — сообщили в прокуратуре.

Вскоре уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

На днях официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об аресте трех петербургских банкиров. Их заподозрили в том, что они помогали отдельным людям и компаниям скрываться от налогов и обналичивали их доходы.