16 августа 2023, 21:24
Утопили в ведре. Семья 6 лет скрывала убийство младенца под Тамбовом
Супруги утопили новорожденного в ведре в Тамбовской области
Полицейские задержали мужчину, который помог жене избавиться от новорожденного. Супруги расправились с младенцем шесть лет назад, сообщили «Известия».
По предварительным данным, 32-летняя женщина родила ребенка в июне 2017 года. Однако родители приняли решение избавиться от новорожденного.
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«Глава семейства помог утопить ребенка в ведре. Затем тело закопали за участком в селе Бокино», — рассказал источник издания.
Останки обнаружили 12 августа, а вскоре удалось выйти на родителей мертвого младенца. В ходе допроса муж и жена признались в преступлении. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а ее супруга задержали.
Ранее жительница Анапы жестоко расправилась со своим трехмесячным ребенком. Женщина зарезала сына, а потом попыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она находится в больнице.
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