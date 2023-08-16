Криминал 16 августа 2023, 21:24 Утопили в ведре. Семья 6 лет скрывала убийство младенца под Тамбовом Супруги утопили новорожденного в ведре в Тамбовской области РИА «Новости»

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Полицейские задержали мужчину, который помог жене избавиться от новорожденного. Супруги расправились с младенцем шесть лет назад, сообщили «Известия».

По предварительным данным, 32-летняя женщина родила ребенка в июне 2017 года. Однако родители приняли решение избавиться от новорожденного.

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«Глава семейства помог утопить ребенка в ведре. Затем тело закопали за участком в селе Бокино», — рассказал источник издания.

Останки обнаружили 12 августа, а вскоре удалось выйти на родителей мертвого младенца. В ходе допроса муж и жена признались в преступлении. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а ее супруга задержали.

Ранее жительница Анапы жестоко расправилась со своим трехмесячным ребенком. Женщина зарезала сына, а потом попыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она находится в больнице.