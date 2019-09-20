Утечка газа стала причиной гибели женщины и двух ее детей в Гатчине

В одной из квартир дома на Солнечном переулке в Гатчине погибли 38-летняя женщина, ее 12-летний сын и семилетняя дочь. 43-летнего главу семейства госпитализировали с признаками отравления.

На телах погибших не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Проводится проверка.