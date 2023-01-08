Эксклюзив 08 января 2023, 13:51 Устроившую поножовщину сотрудницу кафе в Мытищах арестовали Появилось видео нападения сотрудницы хинкальной в Мытищах на коллегу

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Зарезавшая коллегу на рабочем месте сотрудница хинкальной в городском округе Мытищи отправилась в следственный изолятор. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, обвиняемая в убийстве оказалась иностранкой. Сам момент нападения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как на глазах у еще одной сотрудницы кафе женщина нанесла удары ножом в грудь мужчине, с которым вступила в конфликт.

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По данным следователей, драка на кухне кафе произошла в минувшую среду, 4 января. Между обвиняемой и ее коллегой возникла ссора, во время которой женщина нанесла оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался.

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По ходатайству следствия суд отправил обвиняемую под стражу. Криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Они уже допросили свидетелей и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.