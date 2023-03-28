Криминал 28 марта 2023, 15:50 Устроивший стрельбу в доме сибиряк подпал под уголовное дело СК завел уголовное дело против сибиряка, выстрелившего в прибывших по вызову полицейских РИА «Новости»

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Угрожавший соседке убийством из ружья пьяный житель поселка Октябрьского Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, мужчина выстрелил в полицейских, которые прибыли по вызову.

По данным ведомства, во вторник, 28 марта, в полицию поселка обратилась местная жительница. Она заявила, что пьяный сосед с ружьем угрожает ей расправой. На место отправился полицейский наряд.

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Подозреваемый в этот момент спрятался в своей квартире. Когда правоохранители позвонили в дверь, мужчина открыл и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. В результате происшествия никто не пострадал.

Силовик скрутили нетрезвого стрелка и доставили в отдел. На место прибыли следователи, которые завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка».

Сейчас криминалисты работают на месте для установления всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время они намерены подать ходатайство об аресте подозреваемого.

О стрельбе в доме новосибирского поселка ранее сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев, которые рассказали, что вооруженный мужчина вел огонь из открытого окна. На улице в тот момент находились люди.