Устроивший стрельбу под Воронежем срочник задержан

«Полиция задержала. Живой», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию изданию «Подъем» подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

Утром 9 ноября солдат-срочник Антон Макаров устроил стрельбу на аэродроме под Воронежем. Три человека убиты, один ранен. После этого молодой человек скрылся. Власти утверждали, что Макаров не покидал войсковую часть. Появлялась информация, что он забаррикадировался. Вместе с тем в Воронеже объявили план «Перехват».

Следственный комитет открыл в его отношении уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».