Криминал 28 августа 2023, 23:45 Устроивший стрельбу по приставам житель Ноябрьска поджег дом Shot: полицейские задержали устроившего стрельбу по приставам жителя Ноябрьска

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Правоохранители задержали жителя поселка СУ-952 в пригороде Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, который стрелял по приставам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время штурма 62-летний мужчина поджег свой дом. Однако огонь не успел сильно распространиться, возгорание быстро потушили.

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«Подозреваемого погрузили в машину скорой и увезли с места происшествия», — уточнили в публикации.

Восемь часов ушло на то, чтобы уговорить мужчину сложить оружие. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Приставы пытались арестовать машину хулигана. Как узнал «360», мужчина на протяжении нескольких лет не платил за газ, тепло и свет. Он не пустил приставов во двор, поджег автомобиль и закрылся в помещении. Оттуда должник начал стрелять.

Он пригрозил спалить весь дом, если кто-то к нему подойдет. Прибывшие на место специалисты МЧС, правоохранители и росгвардейцы разрабатывали план штурма постройки, в которой заперся мужчина.