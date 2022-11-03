Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель грузовика попросил прощения | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 15:57 Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель грузовика попросил прощения Устроивший смертельное ДТП в Москве с такси водитель попросил прощения перед судом

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Мужчина, который за рулем грузовика устроил смертельное ДТП с участием такси в Москве, покаялся и попросил прощения. Это произошло перед началом заседания в Таганском районном суде столицы.

«Я искренне каюсь перед всеми за все свои деяния. Прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого», — сказал он.

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Пресс-служба суда сообщила, что 27-летнего водителя просят арестовать до 3 января. Мужчина не возражает против такой меры пресечения.

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Авария произошла накануне утром. Грузовик смял такси на улице 1905 года в Москве. В результате случившегося таксист и пассажирка машины погибли. Водитель большегруза скрылся с места, но полиция в тот же день его задержала. Позже выяснилось, что он уснул за рулем, так как трое суток подряд не спал. Об этом написала газета «Известия».