Устроивший пожар с 7 погибшими поджигатель из Ростова попросил о снисхождении. Видео

В Ростове в 2019 году пьяный мужчина из мести устроил пожар в жилом доме. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. На суде поджигатель попросил о снисхождении к себе.

Приговор по делу должен вынести Ярославский областной суд. Следствие выяснило, что пьяный Александр Комаров прошлой осенью поджег многоквартирный дом с деревянными перекрытиями. Так он решил отомстить за старую обиду: ребенок местного жителя подрался в школе, разбирательства с его родителями закончились дракой.

В огне заживо сгорели семь человек, пятеро погибших — дети. В суде сторона гособвинения запросила для мужчины пожизненного заключения. Родственники погибших детей тоже настаивают на максимально суровом наказании. Сам поджигатель в последнем слове просил отнестись к нему со снисхождением.

Пожар в доме по улице Ленинской в Ростове Великом начался около 05:00 19 октября 2019 года. Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Чтобы спастись от пламени, люди выпрыгивали в окна. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но потом переквалифицировал его в убийство двух и более лиц общеопасным способом.