Устроивший поножовщину в московском храме отправится в колонию

Ефим Ефимов в феврале ранил двух человек в храме Святителя Николая в Москве. За это мужчину приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима.

«Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Ефимова к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину осудили по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ефимов 16 февраля 2020 года пришел в храм на Бакунинской улице, где проводили утренний воскресный молебен. Он ударил складным ножом служителя. После этого из алтаря выбежал другой мужчина, которого Ефимов ранил в спину и плечо.

Сам Ефимов заявил, что решил таким образом «бороться с лицемерием». При этом матери он сказал, что пошел в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться о ее здоровье. В итоге Ефимова задержали сотрудники полиции и арестовали.