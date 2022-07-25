Устроившему взрыв в монастыре в Серпухове дали 13 лет колонии

Молодому человеку, устроившему взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове, дали 13 лет колонии строгого режима, сообщил РЕН ТВ. Суд также назначил подрывнику год ограничения свободы.

Дело рассматривали в Серпуховском городском суде. Помимо лишения и ограничения свободы, подсудимому назначили штраф в размере 205 тысяч рублей. Прокурор просил отправить молодого человека в колонию строгого режима на 14 лет и оштрафовать на 210 тысяч, но суд в итоге назначил чуть менее строгое наказание.

Подрывника обвиняли в покушение на убийство двух и более лиц, в незаконном изготовлении и хранение взрывчатых устройств и веществ, а также нанесении ущерба зданию гимназии обители.

Все случилось 13 декабря прошлого года. 18-летний выпускник православной гимназии устроил самоподрыв. После этого его госпитализировали и смогли спасти его жизнь.