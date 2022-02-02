Устроившему стрельбу в московском МФЦ продлили арест

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ «Рязанский». Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Слушание по делу Глазова проходило без его участия, так как обвиняемый сейчас находится на экспертизе в институте психиатрии имени Сербского. По результатам заседания суд решил продлить арест стрелка до 7 марта, сообщил ТАСС.

«Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит», — заявила судья Ольга Киселькова.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, устроивший стрельбу легально купил оружие в одном из магазинов в центре Москвы. Мужчина приобрел охолощенный пистолет в 2020 году. Позже он переделал оружие в боевое.

«Это был охолощенный пистолет, который продается легально, без лицензии. Также легально обвиняемый приобрел холостые патроны. Позже Глазов переделал это оружие и боеприпасы в боевые. Сделал он это в своей квартире кустарным способом», — рассказал собеседник агентства.

Глазов устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» 7 декабря 2021 года. В результате погибли работник центра и охранник. Ранения получили трое взрослых людей и одна девочка.