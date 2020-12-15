Владельца Maybach привлекли за хулиганство из-за стрельбы в центре Москвы

В ведомстве напомнили, что правоохранителей на место вызвали прохожие, которые рассказали о звуках выстрелов на Тверской улице. Они же сообщили, что стреляли из автомобиля Maybach.

Личность стрелка установили, а чуть позже задержали. Мужчина признался, что хотел проверить, как стреляет охолощенный пистолет. Для этого он три раза выстрелил в воздух с заднего сидения своего автомобиля.

На сегодняшний день отдел дознания ОМВД по Тверскому району завел против владельца пистолета уголовное дело по статье «Хулиганство». Следствие по делу продолжается.

В минувший понедельник, 14 декабря, трое мужчин после распития спиртного устроили стрельбу на подземном паркинге в Новой Москве. Из травматического пистолета они палили по потолку и стенам. Задержали нарушителей бойцы Росгвардии, которые передали их в руки полиции.