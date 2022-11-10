Важное 10 ноября 2022, 16:05 Устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы признали невменяемым СК завершил расследование дела о стрельбе в МФЦ Москвы и признал нападавшего невменяемым РИА «Новости»

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Следователи завершили расследование уголовного дела по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Нападавшего признали невменяемым, он нуждается в принудительном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Фигурантом дела стал 46-летний мужчина. По данным следствия, днем 7 декабря 2021 года он зашел в здание МФЦ и открыл стрельбу. От полученных ранений два человека погибли на месте, четверо пострадали, в том числе 10-летний ребенок.

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«В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении», — отметили в ведомстве.

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В СК подчеркнули, что у фигуранта тяжелое психическое расстройство. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Посетитель начал стрелять из пистолета после замечания охранника. СМИ отмечали, что охолощенное оружие он приобрел легально в одном из столичных магазинов, а потом переделал под боевое.