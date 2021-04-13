Устроившего стрельбу на «Меньшевике» попросили арестовать

Экс-директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, которого оправдали после убийства сотрудника ЧОП, захотели отправить под стражу на два месяца. Его подозревают по статье «Покушение на убийство».

«В адрес суда поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И.И.<…> сроком до 12 июня 2021 года», — сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Ранее стало известно, что полиция задержала Аверьянова по новому уголовному делу. Три с половиной года назад он устроил стрельбу на своей кондитерской фабрике «Меньшевик» в Марьине и убил сотрудника ЧОП. В феврале его оправдали. Адвокат подозреваемого Андрей Бастраков рассказал, что это месть со стороны оппонентов.

По словам юриста, это дело появилось после того, как судебный пристав Боков заявил, что был в тот день на фабрике и Аверьянов его чуть не застрелил. В день происшествия, отметил Бастраков, пристав говорил, что никто в него не стрелял. 10 февраля Мосгорсуд признал Аверьянова невиновным в убийстве сотрудника ЧОП на основании вердикта присяжных.