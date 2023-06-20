20 июня 2023, 18:11
Устроившего стрельбу из ружья мужчину задержали в Подмосковье
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего в стрельбе из ружья на берегу реки в Пушкино
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на берегу реки в Подмосковье. Об этом «360» сообщили в Пушкинском отделе вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования улиц 18 июня экипажу вневедомственной охраны сообщили о стрельбе на берегу реки Уча в Пушкино. Росгвардейцы сразу отправились на место происшествия. Оказалось, что на побережье реки компания людей организовала застолье. Во время распития спиртного один из них открыл стрельбу из ружья в воздух.
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«Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя городского округа Реутов и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.
Оружие у стрелка изъяли. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, добавили в Росгвардии.
Стрельба
Пушкино
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