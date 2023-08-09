Криминал 09 августа 2023, 14:33 Устроившего смертельное ДТП в Тюменской области водителя приговорили к 3,5 года колонии

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В Тюменской области суд приговорил местного жителя, по чьей вине произошло смертельное ДТП, к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, зимой этого года водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и вылетел в кювет, в аварии погиб пассажир его машины.

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Отмечается, что мужчина полностью признал вину, свое наказание он будет отбывать в колонии-поселении.