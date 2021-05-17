Подозреваемого в убийстве трех человек в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга допросят в больничной палате. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

«Нападавшего допросят в палате, его жизни ничего не угрожает. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Решения о мере пресечения пока нет, потому что неясно, сколько он проваляется в больнице», — сказал источник.

Собеседник агентства из городского здравоохранения уточнил, что врачи подозревают у мужчины наличие психических расстройств. В Следственном комитете по Свердловской области пока не прокомментировали сообщение о допросе подозреваемого в палате. В ведомстве пообещали чуть позже раскрыть подробности.

В понедельник мужчина зарезал троих человек возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. По предварительным данным, конфликт мог возникнуть между мужчинами после распития спиртного. При задержании подозреваемый оказывал сопротивление полицейским, сотрудникам пришлось сделать выстрел.