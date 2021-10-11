Устроившего поножовщину в школе Махачкалы старшеклассника назвали проблемным

Нанесший смертельное ранение однокласснику ученик школы № 51 в Махачкале вырос в нормальной семье. Под статус неблагополучной она не попадает. Но у подростка есть проблемы с учебой и поведением. Об этом в беседе с ТАСС заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

Она отметила, что юноша перевелся в школу № 51 недавно. Некоторое время он находился на домашнем обучении после того, как ушел из прошлого учебного заведения.

«Мальчик сложный, изначально проблемный. Он уже попадал в поле зрения и педагогов, и психологов, учился плохо, были проблемы с поведением. Родители были в курсе, но никто не предполагал степень возможной трагедии», — заявила Марина Ежова.

Детский омбудсмен отметила, что юноша — единственный ребенок в семье. У него есть оба родителя, никакого материального или социального неблагополучия за ними не наблюдалось.

По словам Ежовой, после смертельной драки занятия в школе приостановили. Детей отправили по домам. Но около учебного заведения до сих пор находится толпа из родителей и учеников. Все они потрясены случившимся.

Отдельно детский омбудсмен республики отметила, что школа находилась под охраной частного предприятия. Вход оборудован металлоискателем. Но каким-то образом ученик сумел пронести нож.

«Видимо, металлоискатель не сработал по каким-то причинам», — не исключила Ежова.

Следователи Дагестана завели уголовное дело по статье «Убийство» после смерти девятиклассника махачкалинской школы № 51. По данным ведомства, молодой человек получил ножевое ранение в ходе драки с одноклассником. Пострадавшего юношу доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.

Второго участника конфликта задержали полицейские. В ходе допроса школьник заявил, что нож приобрел около года назад. По его словам, в ходе драки с одноклассником он впал в состояние аффекта и схватился за оружие.

В ходе проверки уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, следователи завели в отношении директора школы, завуча и сотрудников частного охранного предприятия, работавших в учебном заведении.

СМИ со ссылкой на учеников школы сообщили, что в качестве оружия девятиклассник использовал охотничий нож, который носил на уроки больше года. На жалобы школьников директор не реагировал. По словам собеседников журналистов, конфликт возник именно вокруг этого ножа. Ученика избили после уроков, чем еще больше озлобили. Не исключено, что сегодняшний конфликт стал продолжением прошлой потасовки.