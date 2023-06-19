Криминал 19 июня 2023, 20:47 Устроившего погром и пожар в заброшенном здании нижегородца задержали

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который устроил погром на Октябрьской улице в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. Он пробрался в пустующее здание, где ранее находился ФГУП «Профилактика». После злоумышленник устроил там погром, из-за чего в здании началось возгорание.

Реклама

При задержании молодой человек вел себя неадекватно. Ему назначили медосвидетельствование.