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    26 апреля 2021, 14:50

    Устроившего дрифт в центре Петербурга рэпера задержали

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге задержаны рэпер и его знакомые, которые ради съемок клипа перекрыли движение в центре города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ („Воспрепятствование движению транспортных средств“)», — уточнили в ведомстве.

    «Газета.ru» рассказала, что 13 апреля артист устроил на улице Восстания экстремальный заезд на спорткаре. Происходящее снимали на камеры приятели рэпера. Правоохранители не раскрыли имя задержанного музыканта.