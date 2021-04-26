Устроившего дрифт в центре Петербурга рэпера задержали

В Санкт-Петербурге задержаны рэпер и его знакомые, которые ради съемок клипа перекрыли движение в центре города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«В отношении дрифтера-музыканта и двух его знакомых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ („Воспрепятствование движению транспортных средств“)», — уточнили в ведомстве. «Газета.ru» рассказала, что 13 апреля артист устроил на улице Восстания экстремальный заезд на спорткаре. Происходящее снимали на камеры приятели рэпера. Правоохранители не раскрыли имя задержанного музыканта.