Усмана Нурмагомедова отправили в Махачкалу

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман отправился в Дагестан. Самолет с задержанным вылетел из аэропорта Шереметьево в Махачкалу, сообщила газета «Известия».

Борт должен приземлиться в республике в 01:38 субботы. Вместе с Нурмагомедовым под конвоем везут его приятеля Камала Идрисова.

Обоих мужчин задержали по подозрению в наезде на полицейского на КПП в махачкалинском аэропорту. Следственные действия проведут в Дагестане.

Предварительно установлено, что 11 ноября в воздушной гавани Усман Нурмагомедов вместе с другом направлялись на рейс. Они хотели проникнуть в зону с запретом на движение частных автомобилей.

Мужчины сбили сотрудника полиции и отправились на самолет. За рулем иномарки, по имеющимся данным, находился Идрисов. В Шереметьево приятелей задержали. После случившегося возбудили уголовное дело.

Ситуацию вокруг дела Усмана Нурмагомедова изучат в американском промоушене Bellator, где выступает брат Хабиба Нурмагомедова.