Усмана Нурмагомедова доставили на допрос в ОВД Каспийска — «Известия»
Известия: Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова доставили на допрос в ОВД Каспийска
Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов были доставлены на допрос в ОВД Каспийска, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Это произошло, после прилета Усмана Нурмаговедова и Камала Идрисова в Дагестан ночью 13 ноября. Задержанные молодые люди сейчас дают показания.
Мужчин задержали по подозрению в наезде на полицейского на КПП в махачкалинском аэропорту. Следственные действия проведут в Дагестане.
Предварительно установлено, что 11 ноября в аэропорту Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов направлялись на рейс. Молодые люди хотели проникнуть в зону с запретом на движение частных автомобилей.
Мужчины сбили сотрудника полиции и отправились на самолет. За рулем автомобиля, по имеющимся данным, находился Идрисов. Молодых людей задержали в Шереметьево. Возбуждено уголовное дело.