Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг Камал Идрисов были доставлены на допрос в ОВД Каспийска, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Это произошло, после прилета Усмана Нурмаговедова и Камала Идрисова в Дагестан ночью 13 ноября. Задержанные молодые люди сейчас дают показания.

Мужчин задержали по подозрению в наезде на полицейского на КПП в махачкалинском аэропорту. Следственные действия проведут в Дагестане.

Предварительно установлено, что 11 ноября в аэропорту Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов направлялись на рейс. Молодые люди хотели проникнуть в зону с запретом на движение частных автомобилей.

Мужчины сбили сотрудника полиции и отправились на самолет. За рулем автомобиля, по имеющимся данным, находился Идрисов. Молодых людей задержали в Шереметьево. Возбуждено уголовное дело.