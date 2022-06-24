Бывший полицейский получил условное заключение за создание казино в Азове

Бывший полицейский вместе с помощниками организовал подпольное казино в Азове. За это его приговорили к условному заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

Злоумышленник вместе с двумя подельницами создал казино в частном доме на улице Московской в Азове. Женщины выполняли функции администраторов заведения, а также снимали выручку. Прикрыть заведение удалось спустя месяц. Организатора казино приговорили к одному году лишения свободы условно. Его помощницы получили по десять месяцев лишения свободы условно.