Криминал 02 декабря 2023, 19:51 Условия жизни детей подозреваемой в похищении девочки из Козельска проверят РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники прокуратуры проверят условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении девочки в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Калужский районный суд арестовал четверых подозреваемых в похищении ребенка и вымогательстве. По данным регионального СУ СК, это сделали жители деревни Касьяново: 37-летняя женщина, ее 44-летний бывший муж, их общий сын 21 года и нынешний супруг женщины — ему 40 лет.

Реклама

«Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых», — сообщили в ведомстве.

Представитель прокуратуры уточнил РИА «Новости», что у подозреваемой, помимо 21-летнего сына, есть еще пять детей.

Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске. Ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в размере 1,5 миллиона рублей. Ребенка нашли в Тульской области.