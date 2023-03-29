29 марта 2023, 18:14
Ущерб по делу о превышении полномочий полковника Росгвардии оценили в 395 млн рублей
СК: ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова составил 395 млн рублей
Начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова уличили в поставке некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками. Ущерб составил 395 миллионов рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на следователя Главного военного следственного управления СК Сергея Щербакова.
Волкова обвинили в превышении полномочий. Следователь призвал отправить обвиняемого в СИЗО до 17 мая. Суд принял решение о его аресте.
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Адвокат Волкова просил организовать закрытое заседание из-за того, что в деле имеются материалы под грифом «секретно». Однако судья ему отказал.
О задержании офицера накануне сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Волков организовал поставку неисправной техники по завышенным ценам. Полковник поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов. После торгов контракт заключили на общую сумму более 395 миллионов.
«Установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия», — подчеркнули в СК.
По данным ТАСС, Волков не признал свою вину в превышении полномочий.
«Вину в том, что мне пытаются инкриминировать, не признаю», — сказал он во время выступления в зале 235-го гарнизонного военного суда.
Волков стал первым фигурантом в этом деле.
Росгвардия
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