Ущерб от криминала в России приблизился к 1 трлн рублей

Общий ущерб от криминала в России приблизился к триллиону рублей. Чаще всего преступники прибегают к кражам, а также занимаются мошенничеством и наркотиками.

Всего правоохранители зафиксировали чуть более двух миллионов преступлений в 2021 году. Такая цифра оказалась на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на статистические данные МВД. Общий ущерб составил 834,5 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем было в 2020 году.

Самыми распространенными преступлениями остаются кражи. Полицейские насчитали 773 тысяч таких преступлений. Второе место занимает мошенничество — почти 340 тысяч случаев за год. На третьей строчке оказался незаконный оборот наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ — 180 тысяч нарушений.

Согласно информации Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФППП), за последние пяти лет почти в восемь раз выросло количество киберпреступлений.

«Наблюдается рост числа преступлений против собственности, а также киберпреступлений, раскрываемость которых находится на невысоком уровне», — отметил исполнительный директор ФППП Матвей Гончаров.

При этом темпы роста высокотехнологических преступлений удалось снизить. В 2021 году МВД провело большую работу по сдерживанию киберпреступлений.