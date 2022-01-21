Финансовый ущерб по делу задержанного по подозрению в мошенничестве заместителя министра транспорта Владимира Токарева и его подельников составил 500 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — гласит сообщение источника.

Накануне чиновник был задержан полицией по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору. В его кабинете и доме проведены обыски, изъята документация и компьютерная техника.

Правоохранители полагают, что замглавы, во время работы в компании ООО «СпецТрансСтрой», привлек для хищения денег аффилированные организации.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Токарева. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного комитета РФ.

Министерство транспорта подтвердило начало проверки по Токареву, ведомство оказывает необходимое содействие правоохранителям.