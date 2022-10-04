Уругвай объявил в розыск по линии Интерпола россиян за подделку документов | 360°

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Уругвай объявил в розыск по линии Интерпола россиян за подделку документов

Прокуратура Уругвая объявила россиян в розыск по линии Интерпола за подделку документов

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В Уругвае накрыли преступную группировку, которая подделывала документы для получения гражданства. В ней состояли, в том числе, россияне. Прокуратура объявила фигурантов дела в розыск по линии Интерпола, сообщила El Pais.

«В этот понедельник Интерпол начал выпускать красные предупреждения о местонахождении российских граждан, причастных к сети по подделке паспортов, возглавляемой бывшим начальником опеки президента республики Алехандро Астезиано», — сообщили в газете.

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Информацию подтвердил прокурор по делу Габриэль Фоссати. Он сделал запрос со списком имен и данными паспортов, чтобы выяснить, разыскивают ли этих граждан другие страны. Он не стал называть точное число подозреваемых, но уточнил, что их станет больше — прокуратура отправляет запросы по мере получения новой информации.

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Правоохранители выяснили, что Алехандро Астезиано возглавлял преступную группировку, ему помогали нотариус и два менеджера. Они подделывали документы для оформления гражданства Уругвая и получали за это от 10 тысяч до 50 тысяч долларов с человека. Прокуратура возбудила почти 60 уголовных дел.

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