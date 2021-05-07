Уроженцы Белоруссии ограбили 2 магазина за ночь в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух уроженцев Белоруссии, которые за одну ночь совершили два разбойных нападения на магазины в ночь на 6 мая. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД России.

Злоумышленники с пистолетом в руках напали на круглосуточный магазин по улице Солдата Корзуна. Из торговой точки они вынесли две пачки сигарет и банку пива, а затем сбежали.

Чуть позже в ту же ночь правонарушители пришли в другой магазин — в доме № 141/1 по проспекту Ветеранов. Неизвестные решили унести с собой кассовый аппарат, но 23-летний продавец оказал сопротивление. Нападавшие распылили ему в лицо перцовый баллончик, сотрудника госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчин задержали днем 6 мая у дома № 160 по проспекту Ветеранов. Ими оказались 33-летний и 45-летний уроженцы Белоруссии. Младший из них в тот день праздновал день рождения. У злоумышленников изъяли баллончик и сигнальный пистолет.

Правоохранители устанавливают, замешаны ли задержанные в совершении аналогичных преступлений, отметило ИА «Невские новости».