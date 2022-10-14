Уроженца Узбекистана задержали в Адыгее за нападение на знакомого | 360°

Все новости
Подмосковье
15 октября 2022, 11:55
Более 60% дефектов на детских площадках устранили с начала осени в Подмосковье
Спецоперация
15 октября 2022, 11:45
Россиянам с приемными детьми объяснили правила отсрочки от частичной мобилизации
Реклама
Спецоперация
15 октября 2022, 11:35
Власти Запорожья сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры
Спецоперация
15 октября 2022, 11:32
Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара
Мир
15 октября 2022, 11:29
Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах на границе
Мир
15 октября 2022, 11:27
Маск заявил, что Россия хочет отключить Украину от системы Starlink
Общество
15 октября 2022, 11:13
Военные строители сдали три новых дома на 250 квартир в Мариуполе
Власть
15 октября 2022, 10:54
ЛДПР предложила установить срок подготовки мобилизованных не меньше месяца
Мир
15 октября 2022, 10:53
Американские СМИ раскрыли опасность экономической войны с Россией для США