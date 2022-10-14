Уроженца Узбекистана задержали в Адыгее за нападение на знакомого | 360°

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Уроженца Узбекистана задержали в Адыгее за нападение на знакомого

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В Адыгее сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана, который нанес своему знакомому шесть ножевых ранений ради 17 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным следствия, во время ссоры злоумышленник ударил знакомого по голове, а после того, как пострадавший потерял сознание, он забрал из его кармана деньги, а затем ранил ножом.

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Прибывшие на место ЧП медики успели спасти пострадавшего. Подозреваемый был помещен под стражу. Ему присудили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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