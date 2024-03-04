Криминал 04 марта 2024, 11:35 Уроженца Таджикистана осудили за убийство юной возлюбленной в Новосибирске Мужчина получил 15,5 года колонии за убийство школьницы в Новосибирске РИА «Новости»

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Обвиняемого в истязании и убийстве 17-летней школьницы в Новосибирске приговорили к 15,5 года в колонии строгого режима. Сообщение опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции области в соцсети «ВКонтакте».

Приговор огласили 4 марта в Советском районном суде Новосибирска. Уроженцу Таджикистана вменили угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК РФ), истязание (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ) и половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (часть 1 статьи 134 УК РФ). На момент преступления девушке еще не исполнилось 16. Мужчину признали виновным и отправили в колонию. Кроме того, с него взыскали материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей и компенсацию морального вреда на 2,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших.

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Приговор пока не вступил в силу.

Мужчина познакомился со школьницей в 2020 году, после того, как он отбыл срок. Они жили в соседних домах. По его словам, пара планировала свадьбу. Однако летом 2022 года во время ссоры 27-летний возлюбленный напал на девушку с ножом. Она скончалась на месте.