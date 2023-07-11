Важное 11 июля 2023, 11:39 Уроженца Пермского края задержали по подозрению в госизмене ФСБ сообщила о задержании уроженца Пермского края по подозрению в госизмене

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину из Пермского края по подозрению в государственной измене. Он оказывал финансовую поддержку ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — заявили силовики.

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Известно, что житель Пермского края работал в одном из банков. Он перевел на счет кредитно-финансовой организации Украины деньги, чтобы ВСУ приобрели тепловизоры, беспилотные авиационные системы, амуницию.

Следователи УФСБ России по региону завели в отношении мужчины уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Накануне ФСБ сообщила о задержании руководства частной клиники, занимавшееся организацией незаконной миграции украинцев в московском регионе.