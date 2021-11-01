Уроженца Луганска арестовали после заказного убийства в Дубне

Выходца из Луганска, подозреваемого в заказном убийстве в Дубне, отправили под арест. Он останется за решеткой, пока следователи не установят мотивы преступления и не выяснят все обстоятельства. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.

«Устанавливаются мотивы совершения преступления, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, одорологическая и баллистическая», — привел РЕН ТВ слова старшего помощника руководителя подмосковного СК Ольги Врадий.

По сообщениям СМИ, обвиняемый является уроженцем Луганска. По неподтвержденным данным, он написал явку с повинной, заявив, что убийство было заказным. Хотя изначально он, предположительно, говорил, что это была «месть за брата». В любом случае, следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства.

Тело мужчины с простреленной головой нашли в Дубне 29 октября в районе улицы Жуковская. По «горячим следам» вскоре задержали предполагаемого убийцу. Подозревают 25-летнего молодого человека.