Криминал 04 декабря 2023, 21:07 Уроженца Литвы задержали за организацию взрыва у военкомата в Петербурге Силовики задержали подозреваемого в подрыве СВУ рядом с военкоматом в Петербурге РИА «Новости»

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Подозреваемого в организации взрыва у здания военного комиссариата в Невском районе задержали в Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным, к взрыву причастен мужчина с российским гражданством, родившийся в Литве. Он пытался избежать правосудия и использовал все известные ему способы конспирации.

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Сам подозреваемый признался, что хотел запугать людей, которые могут прийти в военкомат. Компоненты взрывного устройства задержанный собирал на месте работы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств и террористическом акте. Теперь подозреваемому грозит до 28 лет лишения свободы.

СВУ сработало около дома № 5 на улице Крупской, где находится военный комиссариат Невского района, 5 сентября. Пострадавших и возгорания зафиксировано не было. Момент взрыва у здания военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео.