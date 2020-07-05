Уроженца Чечни застрелили в Австрии

И жертва, и преступник, вероятно, уроженцы Чечни, отметил ресурс. По данным источников «Кавказ.Реалии», погиб Мамихан Умаров, известный также как Анзор из Вены. Мужчина критиковал главу Чечени Рамзана Кадырова.

Преступление произошло вечером возле торгового центра. Мужчину убили выстрелом в голову. Стрелявший скрылся на серебристом автомобиле. Через несколько часов его задержали в Линце, в 180 километрах от Вены. Сопротивления он не оказывал.

Умаров называл себя бывшим сотрудником министерства шариатской госбезопасности республики Ичкерия. Также он рассказывал о покушениях на бывших чеченских сепаратистов в Европе. Под именем Анзор из Вены (Anzor Wien) он вел Youtube-канал на чеченском языке.