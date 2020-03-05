Уроженку Узбекистана держали в сексуальном рабстве в Москве

Девушка рассказала, что она приехала в Москву в начале прошлого года. Ее пригласила подруга, предложив работу продавца. Однако по прибытии в столицу ее заставили заниматься проституцией. Это продолжалось в течение нескольких месяцев.

Ей удалось сбежать, но организаторы притона вернули ее обратно. Девушку избивали и угрожали убийством ее семьи. Она сбежала во второй раз и обратилась за помощью к правоохранителям. Они прибыли по указанному ей адресу и задержали двух гражданок Узбекистана.