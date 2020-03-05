Уроженку Узбекистана держали в сексуальном рабстве в Москве
Внимание московских правоохранителей привлек случай с 18-летней уроженкой Узбекистана. По словам девушки, ее удерживали в сексуальном рабстве несколько месяцев. Об этом сообщил RT.
Девушка рассказала, что она приехала в Москву в начале прошлого года. Ее пригласила подруга, предложив работу продавца. Однако по прибытии в столицу ее заставили заниматься проституцией. Это продолжалось в течение нескольких месяцев.
Ей удалось сбежать, но организаторы притона вернули ее обратно. Девушку избивали и угрожали убийством ее семьи. Она сбежала во второй раз и обратилась за помощью к правоохранителям. Они прибыли по указанному ей адресу и задержали двух гражданок Узбекистана.