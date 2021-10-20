Уроженку Дагестана отправили в колонию за продажу своего новорожденного ребенка

Уроженку Дагестана Луизу Гаджиеву осудили на четыре года колонии общего режима. Такое решение принял Измайловский районный суд Москвы. Причиной послужила попытка 26-летней женщины продать собственную новорожденную дочь. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Женщина полностью признала свою вину, а также извинилась за содеянное. Органы опеки и попечительства забрали ребенка. Злоумышленницу задержали еще в октябре прошлого года. Попытку продажи женщина осуществляла в интернете. В Москву она приехала для того, чтобы передать ребенка. Осужденная планировала получить 300 тысяч рублей.