Уроженку Дагестана отправили в колонию за продажу своего новорожденного ребенка
Уроженку Дагестана осудили на четыре года за попытку продать собственную новорожденную дочь
Уроженку Дагестана Луизу Гаджиеву осудили на четыре года колонии общего режима. Такое решение принял Измайловский районный суд Москвы. Причиной послужила попытка 26-летней женщины продать собственную новорожденную дочь. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Женщина полностью признала свою вину, а также извинилась за содеянное. Органы опеки и попечительства забрали ребенка.
Злоумышленницу задержали еще в октябре прошлого года. Попытку продажи женщина осуществляла в интернете. В Москву она приехала для того, чтобы передать ребенка. Осужденная планировала получить 300 тысяч рублей.