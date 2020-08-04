Уроженец Таджикистана напал на полицейского в Москве

Полицейский решил проверить документы у приезжего из Таджикистана на незаконной стоянке такси на юго-западе Москвы. За это он получил удар в лицо и порцию матерной брани в свой адрес.

Инцидент произошел вечером 1 августа на Новоясеневском проезде. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Во время проверки документов уроженец Таджикистана Умеджон Бабаджонов начал материться, ударил по лицу сержанта полиции и повредил заднюю дверь служебной машины. Напавшего на представителя правоохранительных органов задержали и отвезли в участок. Пострадавший полицейский обратился к медикам. Ему диагностировали ушиб мягких тканей лица и оказали первую помощь. Полицейский после этого продолжил службу.

Против Бабаджонова возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».