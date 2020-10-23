Уроженец Казахстана предстанет перед судом Севастополя за сбыт наркотиков

Уроженец Казахстана предстанет перед Балаклавским районным судом Севастополя за торговлю наркотиками, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Расследование по уголовному делу проведено следственной частью СУ УМВД РФ по Севастополю. По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — процитировал сотрудников надзорного ведомства сайт «Новый Севастополь».

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в том, что в сентябре прошлого года дважды незаконно сбыл метадон. Действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий найдено и изъято то же наркотическое средство в большом объеме. Оно хранилось в машине.