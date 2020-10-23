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    23 октября 2020, 13:50

    Уроженец Казахстана предстанет перед судом Севастополя за сбыт наркотиков

    Полина Петрова

    Уроженец Казахстана предстанет перед Балаклавским районным судом Севастополя за торговлю наркотиками, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
    Уроженец Казахстана предстанет перед судом Севастополя за сбыт наркотиков

    «Расследование по уголовному делу проведено следственной частью СУ УМВД РФ по Севастополю. По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — процитировал сотрудников надзорного ведомства сайт «Новый Севастополь».

    В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в том, что в сентябре прошлого года дважды незаконно сбыл метадон. Действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий найдено и изъято то же наркотическое средство в большом объеме. Оно хранилось в машине.