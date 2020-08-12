Уроженец Дагестана был застрелен полицейскими в Петербурге

Известно, что правоохранители остановили его машину для проверки. В ответ мужчина ударил одного из правоохранителей и попытался сбежать. Позже он также пытался выхватить пистолет у полицейского, в результате чего и был застрелен.

«В процессе борьбы сотрудником было произведено три выстрела из табельного оружия, нападавший получил ранение, ему была незамедлительно оказана первая помощь, но мужчина скончался», — пояснили в ведомстве.