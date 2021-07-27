Уроженец Азербайджана убил знакомого и ранил супругу во время застолья в Петербурге

Пьяный уроженец Азербайджана убил своего знакомого и ранил свою супругу во время застолья в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел в жилом доме на северо-востоке Петербурга. Об этом сообщили Nation News.

Мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем конфликте. Он заявил о том, что ударил ножом свою супругу, однако о совершенном убийстве умолчал.

Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила нападавшего, его раненую супругу и убитого знакомого семейства. По версии следствия, 49-летний мужчина ударил пострадавшего по голове неустановленным предметом.

Подозреваемый задержан, в отношении него будет заведено уголовное дело.