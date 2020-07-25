Уровень киберпреступности вырос в России в 20 раз за 7 лет

Количество киберпреступлений в России за последние семь лет увеличилось в 20 раз. Злоумышленники с помощью технологий обманывают доверчивых пенсионеров, распространяют порнографию и экстремистские материалы.

«Следственным комитетом в 2019 году и за пять месяцев текущего года расследовано более 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации», — рассказала во время интервью телеканалу «Звезда» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Собеседница добавила, что в 2019 году число подобных преступлений выросло в два раза по сравнению с 2018 годом. в СК создали специализированный отдел по расследованию киберпреступлений.

«От следователей этого подразделения требуется не только выполнение процессуальных функций, но и создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы», — подчеркнула Петренко и добавила, что у сотрудников ведомства, которые работают в спецподразделении, есть специальные мобильные комплексы. С их помощью можно раздобыть даже удаленные цифровые данные.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что киберпреступники активизировались в России во время пандемии коронавируса. Они крали у людей через технологии подмены номеров и фишинговые письма.