Криминал 08 декабря 2022, 17:11 Ura.ru: жительница Челябинской области уронила грудного ребенка

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Пьяная жительница Катав-Ивановска Челябинской области уронила своего пятимесячного ребенка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Из-за падения ребенок сломал свод черепа. Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

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Мать ребенка находится на учете в органах ПДН. На данный момент сотрудники органов выбирают для нее меру пресечения. Полицейские также завели уголовное дело против контролирующих органов за халатность при исполнении обязанностей, написал «Ридус».

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