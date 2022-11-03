Ura.ru: труп младенца обнаружили в Челябинской области | 360°

03 ноября 2022, 20:43
Ura.ru: труп младенца обнаружили в Челябинской области
Труп младенца нашли в Челябинской области. По предварительным данным, ребенок был задушен, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.
«Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать», — рассказал он.
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По данным сайта «Дни.ру», на нее завели уголовное дело. Пресс-служба следственного управления СК РФ комментария об это происшествии не дала.
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