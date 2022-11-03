Ura.ru: труп младенца обнаружили в Челябинской области | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 20:43 Ura.ru: труп младенца обнаружили в Челябинской области

Читать 360tv в

Труп младенца нашли в Челябинской области. По предварительным данным, ребенок был задушен, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать», — рассказал он.

Реклама

По данным сайта «Дни.ру», на нее завели уголовное дело. Пресс-служба следственного управления СК РФ комментария об это происшествии не дала.

Реклама