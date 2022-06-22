URА.ru: Подростки из Челябинска толпой избили местного жителя

Группа подростков напала на мужчину из Челябинска. В результате пострадавший попал в больницу. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в Курчатовском районе рядом с домом на улице 40-летия Победы. Подростки напали на неизвестного им мужчину и избили его.

«Здесь несколько человек напали на возвращавшегося домой 35-летнего мужчину и избили его, пострадавший смог вызвать скорую помощь и находится в больнице. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили нападавших: это пятеро молодых людей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.