30 декабря 2022, 13:42
Ura.ru: неизвестные убили фермера в Челябинской области
В Челябинской области полиция разыскивает мужчин, которые застрелили фермера в Кизильском районе. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Убийство произошло недалеко от поселка Измайловский. После случившегося злоумышленники завладели охотничьим ружьем фермера и на машине его жены скрылись с места преступления.
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Правоохранителям удалось составить портреты предполагаемых убийц.
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Убийства
Челябинская область
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