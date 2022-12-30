Криминал 30 декабря 2022, 13:42 Ura.ru: неизвестные убили фермера в Челябинской области

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В Челябинской области полиция разыскивает мужчин, которые застрелили фермера в Кизильском районе. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Убийство произошло недалеко от поселка Измайловский. После случившегося злоумышленники завладели охотничьим ружьем фермера и на машине его жены скрылись с места преступления.

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Правоохранителям удалось составить портреты предполагаемых убийц.

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